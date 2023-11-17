Доктор Вялов: Чтобы суставы не болели до самой старости, нужно забыть навсегда об этих продуктах

Врач-гепатолог Сергей Вялов назвал 10 продуктов, которые могут усугубить болезни суставов. Речь идет о продуктах, содержащих гистамин, который усиливает воспалительные реакции в суставах.

Это все ферментированные продукты: квашеная капуста, соя, пиво, кисломолочные продукты, сыры, рыба и морепродукты, особенно несвежие или те, которые неправильно хранились, сосиски, бекон, колбасы и любые копчёности, все цитрусы.

Также в этот список вошли помидоры с высоким количеством аминокислот и орехи, особенно арахис и фисташки. Также нужно отказаться от шоколада, красного вина, клубники, малины и кваса.