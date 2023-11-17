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Эти ужасные завтраки вредят здоровью: эндокринологи вынесли приговор трем распространенным видам еды

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Эти ужасные завтраки вредят здоровью: эндокринологи вынесли приговор трем распространенным видам еды
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Врачи выделили три самых вредных завтрака, которые не способствуют регулированию уровня сахара в крови и не являются здоровым началом дня.

Это: Готовые завтраки в виде подушечек, колец или хлопьев: Эти продукты, популярные среди детей, часто содержат быстрые углеводы и могут быть бедными по питательной ценности.

Обжаренные мюсли: Мюсли, обработанные тепловой обработкой, могут содержать добавленный сахар и жиры, делая их менее полезными.

Бутерброды на белом хлебе: Белый хлеб и продукты из него обладают высоким гликемическим индексом, что может вызывать быстрый всплеск уровня сахара в крови.

Замену подобным продуктам рекомендуется проводить на более полезные и сбалансированные завтраки с низким содержанием быстрых углеводов.

Информационное агентство «Informing»

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