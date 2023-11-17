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Недоброе утро: Из-за этих двух ошибок кровь становиться гуще

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Недоброе утро: Из-за этих двух ошибок кровь становиться гуще
Здоровье
Источник фото: pixabay.com

Врач-токсиколог Михаил Кутушов подчеркивает, что недостаток белка в рационе может привести к различным заболеваниям, таким как гущесть крови, варикоз, тромбофлебит, стенокардия, инфаркт и другие.

Для поддержания здоровья рекомендуется включать в рацион нежирные сорта мяса, молочные продукты, яйца и другие источники белка, а также распределять его равномерно по приемам пищи.

Кутушов отмечает, что утренний прием воды также важен. После пробуждения рекомендуется пить воду перед употреблением кофе или приемом других продуктов. Утренний прием воды помогает увлажнить организм, активизировать обмен веществ и подготовить его к приему пищи.

Кроме того, врач отмечает важность включения белка в каждый прием пищи, а также советует убрать кашу из утреннего рациона, предпочитая яичницу или омлет с овощами и злаковым хлебом.

Информационное агентство «Informing»

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