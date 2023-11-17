Плюс на весах: Из-за нехватки этого доступного витамина организм накапливает лишний жир зимой

Врач Дарья Утюмова утверждает, что зимой масса тела в среднем увеличивается на 5 процентов. Это явление обусловлено снижением активности человека и увлечением калорийной пищей, особенно углеводными перекусами.

Недостаток витамина D, характерный для зимних месяцев, по словам врача, стимулирует организм к более интенсивному накоплению жировой ткани, что может привести к нарушениям аппетита.

Эксперт отмечает, что витамин D влияет на выработку лептина, кальцитриола и паратгормона, которые, в свою очередь, способствуют накоплению лишнего жира. Доктор рекомендует принимать витамин D в виде добавок зимой на регулярной основе, чтобы поддерживать баланс в организме