По этим вопросам можно определить настоящего алкоголика: эффективный тест назвали наркологи-психиатры

Врач-нарколог Дмитрий Мовчан подробно рассказал, как его коллеги распознают признаки алкогольной зависимости. Применяются разные тесты для выявления потребности в употреблении пиртного и определения у человека степени зависимости.

AUDIT (Аудит алкогольного потребления): Разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1989 году.

Включает 10 вопросов, оценивающих алкогольное потребление, частоту употребления, привычку употребления больших доз, силу желания алкоголя и другие аспекты.

CAGE: Состоит из четырех вопросов, направленных на выявление признаков зависимости. Положительные ответы на два вопроса могут свидетельствовать о необходимости дополнительного обследования для выявления проблем с зависимостью.

DAST (Тест на определение злоупотребления наркотиками): Включает 28 вопросов. За каждый положительный ответ начисляется 1 балл. Результат 6 и более баллов может указывать на проблемы, связанные с алкоголем.

Эти тесты предоставляют врачам инструменты для анализа алкогольного потребления пациента и определения степени зависимости.