Врачи перечислили, о каких болезнях говорят неприятные запахи тела и изо рта

Не приятный запах изо рта может возникнуть не только из-за плохой гигиении, но и быть связанным с различными заболеваниями. Например, аммиачный запах может указывать на проблемы с печенью и почками. Гнилостный или сладковатый запах может быть симптомом воспалительных процессов в полости рта, таких как ангина или синусит.

Гипергидроз, при котором организм выделяет излишне большое количество пота, также может вызывать неприятный запах. Этот симптом может быть связан с расстройствами эндокринной или нервной системы, инфекционными заболеваниями, гипертоническими кризами и паническими атаками. Запах ацетона изо рта может быть признаком сахарного диабета.

Рыбный запах может указывать на нарушения обмена веществ, а запах мокрой овечьей шерсти - на проблемы с надпочечниками. Например, аромат ржаного хлеба может свидетельствовать о брюшном тифе, а сладковатый печеночный запах - о декомпенсированном циррозе печени или желтухе. Запах старости может быть связан с нарушениями гормонального фона.