Знижает риск смерти: Немцы нашли полезный продукт, которым можно заменить яйца на завтрак

Сотрудники Немецкого центра изучения диабета в Дюссельдорфе разместили в одном научном журнале результаты нового исследования. Согласно изучению, добавление к завтраку разных орехов полезно для сердечно-сосудистой системы человека.

«Газета.ру» сообщает, что в ходе новейшего исследования удалось установить, что ежедневное потребление яиц может нанести вред некоторым людям. А вот замена этого продукта на 25-28 г орехов снижает риск недугов сердца и сосудов, а также смерти от этих заболеваний на целых 17%.

Отмечается, что орехи уменьшают уровень плохого холестерина. Это делает их хорошей альтернативой завтрака, утверждают в Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD).