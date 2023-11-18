Назван самый вредный продукт, который приводит к раку в молодом возрасте

По информации кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, некоторые продукты являются опасными и представляют риски для здоровья. «Российская газета» уточняет, что речь идет о любых полуфабрикатах, которые можно назвать нездоровой пищей.

Следует остерегаться готовых жареных блюд

По словам эксперта, множество исследований показали, что при регулярном употреблении обработанной еды увеличивается риск полипов и других воспалительных процессов в кишечнике. Особенно следует остерегаться готовых жареных блюд. Такая нездоровая пища особенно опасна с пивом. Данная комбинация вызывает в молодом возрасте рак толстой кишки.

В общем и целом, «пиво — это худший вариант» алкоголя, так как люди редко ограничиваются одним лишь напитком, резюмировал врач.