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Врач-сексолог разъяснил, от чего зависит частота занятий сексом

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Врач-сексолог разъяснил, от чего зависит частота занятий сексом
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Как подчеркивает врач-сексолог Александра Миллер, частота половых актов индивидуальна и она зависит преимущественно от уровня либидо. Пятый канал приводит слова врача о том, что снижают либидо различные факторы, включая пагубные привычки, плохое питание, отсутствие нагрузок, стресс.

Что снижает либидо 

Негативно на мужчин и женщин влияют нервная работа, нерегулярное и неполноценное питание, алкоголь и сигареты, что может привести к сбоям в организме. Здоровый сон играет ключевую роль в поддержании уровня полового влечения. Так, нарушение ночного отдыха и отсутствие расслабления могут повысить уровень хронического стресса, что, в свой черед, может снизить тягу к сексу.

Эксперт также отмечает, что за здоровьем нужно обязательно следить, особенно с возрастом.

Информационное агентство «Informing»

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