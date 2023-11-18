Встал и уже устал: За обычной ленью могут прятаться два грозных заболевания

Если человек часто чувствует упадок сил и не может ничего делать, нужно обратить внимание на здоровье. Об этом говорит эндокринолог и диетолог Екатерина Казачкова.

Иногда сильная усталость сигнализирует человеку о развитии гипотиреоза и анемии

По данным врача, отсутствие энергии иногда связано с неправильным питанием или недостатком сна, но иногда требует срочного обращения к врачу. Необходимо обратиться к специалисту, если это происходит на регульлярной основе без видимых причин. Иногда сильная усталость сигнализирует человеку о развитии грозных болезней - гипотиреоза и анемии.

Впрочем, диагноз может поставить врач после сдачи анализов. Понадобится проверить щитовидную железу и уровень ее некоторых гормонов. В случае с анемией, для начала необходимо узнать уровень гемоглобина.