Врач Грабовец перечислил продукты, которые любит сердце

Угодить сердцу на самом деле очень легко. Достаточно только соблюдать правильный питьевой режим и употреблять продукты, которые не будут забивать сосуды, повышать уровни холестерина и сахара в крови, провоцировать скачки давления. Об этом врач Юрий Грабовец рассказал в беседе с изданием Shraibikus News.

Употреблять воду следует не менее двух литров в день

Сердце должно иметь возможность легко перекачивать кровь, поэтому необходимо следить за ее вязкостью. И сделать это лучше всего с помощью воды. Употреблять ее следует в достаточном количестве - не менее двух литров в день. Людям, вес которых превышает 100 килограммов, врач советует выпивать три литра. Всем людям, независимо от веса, начинать свое утро медик советует со стакана теплой воды.

Грабовец обратил внимание на то, что кофе и чай потребность организма в жидкости не удовлетворяют. Эти напитки никак не заменяют воду.

Сердце любит фрукты и овощи, особенно гранат, яблоки, сливы, груши, а также свеклу, бобовые, брокколи, зеленые листовые овощи. Из молочных продуктов ему нравится йогурт. Любит сердце жирную морскую рыбу, орехи, оливковое масло - то есть продукты, богатые омега-3.

В заключение Юрий Грабовец посоветовал контролировать уровень стресса, быть физически активными и наладить сон. Ибо если человек живет в состоянии хронического стресса, ведет сидячий образ жизни и еще недосыпает, даже полезные продукты для сердца не станут бальзамом.