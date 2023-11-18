Сахарный рывок: Перечислены ужасающие способы, которыми сахар воздействует на мозг человека

Нередко у человека может возникнуть ощущение, что мозг просит сахара и ему невозможно сказать «нет».

Употребление большого количества сахара в любой форме увеличивает вероятность развития деменции у людей на 54 процента

Дело в том, что большое количество рафинированного сахара может повредить человеческий мозг множеством способов. Во-первых, есть данные, позволяющие предположить, что существует связь между высоким потреблением сахара и повышенным риском депрессии и тревоги. Особенно это касается мужчин. Кроме того, могут возникнуть проблемы с памятью и обучением. Новое исследование показало, что сахар может блокировать наши рецепторы памяти. Ежедневное употребление подслащенных напитков в подростковом возрасте связано с ухудшением обучения во взрослом возрасте. Также употребление большого количества сахара в любой форме, включая фруктовые соки, пирожные и шоколад, увеличивает вероятность развития деменции у людей на 54 процента, как показало исследование, проведенное в США, пишет The Sun.