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Симптомы инсульта у женщин могут быть разными – 7 игнорируемых признаков, включая икоту

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Симптомы инсульта у женщин могут быть разными – 7 игнорируемых признаков, включая икоту
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Многие люди думают, что могут распознать симптомы инсульта. Однако признаком болезни может быть даже обычная икота, которая сопровождается такими симптомами, как рвота и сильная усталость. Поэтому каждому нужно знать семь едва заметных признаков инсульта у женщин, чтобы можно было их вовремя обнаружить и предупредить.

По данным Национальной службы здравоохранения, главные симптомы можно заподозрить, если: лицо человека опустилось на одну сторону, человек не может улыбаться, его рот или глаза опустились. Человек не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в этом положении из-за слабости или онемения одной руки. Речь также может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не в состоянии говорить, несмотря на то, что кажется бодрствующим. Нередко возникают проблемы с пониманием речи.

Признаки инсульта у женщин

По словам доктора Геры Камдар, доцента кафедры неврологии Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, эти симптомы не всегда применимы к женщинам. Дамы могут испытывать другие, более тонкие признаки инсульта. К ним относятся: сильная головная боль, генерализованная слабость, усталость, одышка и боли в груди, тошнота и рвота, мозговой туман, болезненная икота.

Информационное агентство «Informing»

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