Семена сомнения: 8 модных комнатных растений, которые могут поставить под угрозу жизнь ребенка

Комнатные растения, безусловно, могут украсить любой дом и сделать его уютным. Но хранить в комнате некоторые кусты может быть рискованно, если вокруг ползают малыши или любопытные дети кладут что-нибудь в рот.

Так, некоторые растения, такие как потос и мирные лилии, могут быть крайне опасны для содержания в доме с маленькими детьми.

Список комнатных растений, опасных для детей

Вот восемь растений, которые родители, возможно, не пожелают никогда покупать.

1. Диффенбахия может сильно раздражать кожу и глаза, вызывая повреждение роговицы, говорят эксперты.

2. Каладиум является очень вредным при попадании внутрь, поскольку содержит ядовитые кристаллы оксалата.

3. Антуриум приводит к жжению, отеку и волдырям во рту.

4. Монстера деликатесная содержит кристаллы оксалата, может вызвать раздражение кожи или глаз.

5. Спатифиллум. Употребление любой части растения может привести к раздражению рта и горла, отеку губ, кашлю, тошноте и рвоте.

6. Филодендрон. Растение вызывает отек и образование волдырей во рту, жжение во рту и горле, осиплость голоса, слюнотечение, тошноту и рвоту.

7. Эпипремнум может вызывать сильное раздражение кожи и глаз.

8. Замиокулькас замифолиальный. Все части растения ядовиты и могут вызвать немедленную боль или ощущение жжения, а также отек губ, рта, языка и горла при жевании или проглатывании, пишет The Sun.