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«Лучше Виагры»: врачи назвали обычный продукт, который улучшает сексуальную жизнь

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«Лучше Виагры»: врачи назвали обычный продукт, который улучшает сексуальную жизнь
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Новое исследование показало, что обычный имбирь может оживить сексуальную жизнь. Исследователи обнаружили, что люди, которые едят много огненного корня, имеют более высокое либидо. Эксперты предполагают, что этот продукт повышает уровень тестостерона и усиливает кровоток, как и Виагра. Также имбирь может снизить уровень гормона серотонина, заставляя людей чувствовать себя более раскованно.

Имбирь существенно улучшает сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин

Ученые провели опрос 500 человек в Китае. Их спрашивали, сколько дней в неделю они ели имбирь и как часто занимались сексом. В итоге выснилось, что имбирь существенно улучшает сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Он в будущем может потенциально стать недорогим, но эффективным средством для улучшения сексуального влечения. Впрочем, не исключено, что люди, которые едят больше имбиря, попросту имеют лучшее общее состояние здоровья и либидо в том числе.

Информационное агентство «Informing»

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