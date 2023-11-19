Смертельное лечение: 2 опасные ошибки, которых следует избегать родителям, если у ребенка жар

Как правило, температура выше 38°C является высокой для детей. Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что лихорадка очень распространена среди маленьких детей и, что их температура имеет тенденцию возвращаться к норме через три-четыре дня.

Бывший фельдшер Никки Юркуц дала четыре совета, как лечить жар у ребенка. Врач предупреждает, что родители, возможно, допускают две основные ошибки, когда речь идет о лечении лихорадки у малышей, что может привести к смертельным последствиям.

Не следует давать аспирин

Если у ребенка высокая температура, никогда не следует давать ему аспирин, чтобы сбить ее. Дело в том, что назначение аспирина детям, когда они болеют гриппом или ветряной оспой, связано с развитием редкого заболевания, называемого синдромом Рея, которое может быть смертельным или вызвать серьезные проблемы с мозгом.

Вторая ошибка, которую могут совершить родители, когда у ребенка температура, — это принять холодную ванну или душ, чтобы попытаться сбить ее, предупредила Никки.

По словам специалиста, «не рекомендуется обтирать ребенка губкой, чтобы охладить его», когда у него температура. Это чревато переохлаждением и гипотермией.

По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), гипотермия — это опасное падение температуры тела ниже 35°C и оно чревато намного более опасными последствиями, чем лихорадка.

Главное — лечить симптомы, а не цифры на термометре. Прежде всего нужно сосредоточиться на поддержании гидратации малыша. Можно дать ребенку парацетамол или ибупрофен, «чтобы он чувствовал себя более комфортно», пишет The Sun.