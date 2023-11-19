Информинг » Здоровье » Шаг назад: Популярные способы из 90-х, которые помогут оставаться здоровым

Шаг назад: Популярные способы из 90-х, которые помогут оставаться здоровым

Image 16+
Шаг назад: Популярные способы из 90-х, которые помогут оставаться здоровым
Здоровье
Фото: @senivpetro / freepik.com

Если вернутся на несколько десятилетий назад, можно увидеть, что люди ели меньше, гуляли больше, а спали лучше. Многие привычки девяностых годов могут помочь человеку прожить дольше. Так, стоит перенять опыт бабушек и дедушек и ходить на работу и с работы пешком, готовить свежую домашнюю еду, проводить свободное время с друзьями на природе, заниматься деятельностью, которая заставляет двигаться, — это поможет чувствовать себя здоровее и счастливее.

Аэробика полезна для суставов

Аэробика в стиле 90-х отлично подходит для поддержания формы, поскольку включает в себя множество многокомпонентных движений, которые прорабатывают все тело и полезны для суставов.

Недосып оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Сегодня у всех есть телефоны, поэтому зачастую люди допоздна делают покупки в Интернете, играют в игры или читают новости.

В наше время человек потребляет больше калорий, жиров, сахара, углеводов. Все это вредно для веса и здоровья.

Интересно, что обычное печенье по весу стало на 17 процентов больше, куриный пирог — на 40 процентов больше, а семейный пакет чипсов — на 50 процентов больше, чем в 1993 году. Даже средний бублик увеличился на 24 процента, а замороженное готовое блюдо с курицей — на 50 процентов.

Меньше выпивки. Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что размер бокалов для вина увеличился вдвое с 90-х годов. В 1990 году средний стакан вмещал около 230 мл. К нулевым годам в нем было 449 мл. Более того, большинство вин стали крепче, чем в 90-е годы, когда крепость их составляла около десяти процентов. Сейчас она может достигать 13 или 14 процентов. 

Напоследок, в 90-х кофейные были не такими популярными, как сегодня. Если человек зайдет выпить кофе с пирожным, то потребит больше калорий, чем за полноценный обед.

Информационное агентство «Informing»

Пища богов: Роспотребнадзор раскрыл, кому нельзя есть один из полезнейших в мире фруктов

Пища богов: Роспотребнадзор раскрыл, кому нельзя есть один из полезнейших в мире фруктов

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Смертельное лечение: 2 опасные ошибки, которых следует избегать родителям, если у ребенка жар

Сегодня, 09:53

«Лучше Виагры»: врачи назвали обычный продукт, который улучшает сексуальную жизнь

Вчера, 22:43

Семена сомнения: 8 модных комнатных растений, которые могут поставить под угрозу жизнь ребенка

Вчера, 20:43

Симптомы инсульта у женщин могут быть разными – 7 игнорируемых признаков, включая икоту

Вчера, 20:08

Сахарный рывок: Перечислены ужасающие способы, которыми сахар воздействует на мозг человека

Вчера, 19:23

Врач Грабовец перечислил продукты, которые любит сердце

Вчера, 18:13

Встал и уже устал: За обычной ленью могут прятаться два грозных заболевания

Вчера, 17:03

Врач-сексолог разъяснил, от чего зависит частота занятий сексом

Вчера, 16:33

Назван самый вредный продукт, который приводит к раку в молодом возрасте

Вчера, 13:23

Знижает риск смерти: Немцы нашли полезный продукт, которым можно заменить яйца на завтрак

Вчера, 12:48

Пища богов: Роспотребнадзор раскрыл, кому нельзя есть один из полезнейших в мире фруктов

17-11-2023, 20:24

Плюс на весах: Из-за нехватки этого доступного витамина организм накапливает лишний жир зимой

17-11-2023, 20:00

Доктор Вялов: Чтобы суставы не болели до самой старости, нужно забыть навсегда об этих продуктах

17-11-2023, 16:40

Популярный врач и телеведущий назвал бесплатный способ, как можно защититься от деменции

17-11-2023, 16:34

Эти ужасные завтраки вредят здоровью: эндокринологи вынесли приговор трем распространенным видам еды

17-11-2023, 16:30

По этим вопросам можно определить настоящего алкоголика: эффективный тест назвали наркологи-психиатры

17-11-2023, 12:27

Врачи перечислили, о каких болезнях говорят неприятные запахи тела и изо рта

17-11-2023, 10:17

Недоброе утро: Из-за этих двух ошибок кровь становиться гуще

17-11-2023, 09:42

Не «зелёные человечки»: британский астрофизик раскрыл, как сегодня выглядят инопланетяне

17-11-2023, 09:05

Врач из России бьет тревогу: У каждого человека в кармане есть источник опасного излучения

16-11-2023, 20:05

Новости партнеров
2023
ru-RU