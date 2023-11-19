Шаг назад: Популярные способы из 90-х, которые помогут оставаться здоровым

Если вернутся на несколько десятилетий назад, можно увидеть, что люди ели меньше, гуляли больше, а спали лучше. Многие привычки девяностых годов могут помочь человеку прожить дольше. Так, стоит перенять опыт бабушек и дедушек и ходить на работу и с работы пешком, готовить свежую домашнюю еду, проводить свободное время с друзьями на природе, заниматься деятельностью, которая заставляет двигаться, — это поможет чувствовать себя здоровее и счастливее.

Аэробика полезна для суставов

Аэробика в стиле 90-х отлично подходит для поддержания формы, поскольку включает в себя множество многокомпонентных движений, которые прорабатывают все тело и полезны для суставов.

Недосып оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Сегодня у всех есть телефоны, поэтому зачастую люди допоздна делают покупки в Интернете, играют в игры или читают новости.

В наше время человек потребляет больше калорий, жиров, сахара, углеводов. Все это вредно для веса и здоровья.

Интересно, что обычное печенье по весу стало на 17 процентов больше, куриный пирог — на 40 процентов больше, а семейный пакет чипсов — на 50 процентов больше, чем в 1993 году. Даже средний бублик увеличился на 24 процента, а замороженное готовое блюдо с курицей — на 50 процентов.

Меньше выпивки. Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что размер бокалов для вина увеличился вдвое с 90-х годов. В 1990 году средний стакан вмещал около 230 мл. К нулевым годам в нем было 449 мл. Более того, большинство вин стали крепче, чем в 90-е годы, когда крепость их составляла около десяти процентов. Сейчас она может достигать 13 или 14 процентов.

Напоследок, в 90-х кофейные были не такими популярными, как сегодня. Если человек зайдет выпить кофе с пирожным, то потребит больше калорий, чем за полноценный обед.