На грани: Врачи перечислили признаки того, что человек приближается к выгоранию на работе

Некоторые признаки нельзя игнорировать, поскольку они указывают на то, что человек приближается к выгоранию. Причинами выгорания являются слишком большой объем работы, нехватка персонала, плохое управление и отсутствие поддержки со стороны других сотрудников.

Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что за предыдущие два года выгорание на рабочем месте в той или иной степени затронуло 88% сотрудников во всем мире. Одна треть заявила, что страдает от физического и умственного истощения, часто из-за стресса на рабочем месте.

Признаки выгорания могут проявляться в низкой мотивации, отстранении от общения, нездоровом поведении на рабочем месте, а также в восприятии рабочих задач как более сложных, чем они есть на самом деле.

Выгорание носит накопительный характер, а ранние признаки и симптомы малозаметны, поэтому часто человека связывает его с не организованностью, неспособностью справляться с трудностями или необходимостью работать усерднее, что, как правило, лишь усугубляет проблему.