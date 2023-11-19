Названы основные пять правил, которые помогут не испортить зимой фигуру

С наступлением холодов у всех понижается физическая активность и увеличивается потребление пищи, что в результате заканчивается отложением лишнего жира и увеличением веса.
Чтобы этого избежать РБК Life составил пять правил, которых следует придерживаться.
- Пить много воды. Зимой включаются отопительные приборы, надевается много слоев одежды из-за чего тело обезвоживается, а это, в свою очередь, может привести к перееданию, потому как люди часто путают жажду с голодом.
- Употребление продуктов с триптофаном, который содержится в мясе птицы, листовой зелени, морепродуктах и брокколи. К слову, триптофан поднимает уровень серотонина в крови, отвечающий за чувство удовольствия. Его недостаток в организме приводит к постоянному заеданию стресса и набору лишнего веса.
- Обязательное присутствие в рационе горячих супов, которые в холодное время хорошо согревают и не дают набрать лишний вес.
- Регулярное питание. Зимой оставаться голодным вредно для здоровья. Человек, который сильно проголодался после этого начинает очень много есть жирные и калорийные продукты.
- Физические упражнения и прогулка на свежем воздухе. Сюда относят либо занятия на тренажере, либо прогулку на улице.