От перхоти до ломкости: Распространенный миф может привести к выпадению волос

Как часто следует мыть волосы, всегда остается предметом споров. Многие говорят, что нужно часто мыться, особенно после спортзала. Другие утверждают, что необходимо как можно реже мыть локоны, чтобы они оставались всегда здоровыми. Но это всего лишь миф, который может привести к неприятным последствиям.

Трихолог Кейт Холден рассказала Sun Health, что слишком долгое отсутствие мытья волос не всегда может быть полезным.

Мытье волос шампунем жизненно важно для поддержания чистоты волос

«Мытье волос шампунем жизненно важно для поддержания чистоты волос и кожи головы», — объяснила она.

Шампунь удаляет жир, перхоть, грязь, загрязнения, вредные микроорганизмы и остатки средств по уходу за волосами, которые могут вызвать раздражение кожи головы, а также сделать волосы тусклыми, спутанными и похожими на солому. В итоге волосы становятся хрупкими и склонными к ломкости.

Как часто нужно мыть волосы?

По словам специалиста, частота мытья головы во многом зависит от типа волос, однако не реже одного раза в неделю.