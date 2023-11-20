Названа популярная еда, нарушающая психическое и физическое здоровье

Газированные сладкие напитки, фастфуд и чипсы - самая вредная еда

Ученые Автономного университета Барселоны (Испания) доказали, что обработанные продукты негативно влияют на психическое здоровье человека, пишет Царьград. В список самой вредной еды вошли газированные сладкие напитки, фастфуд и чипсы.

Путем исследований выяснилось, что употребляющие такую еду люди имеют частые проявления депрессии. Такая пища также негативно влияет на головной мозг, в том числе на левое миндалевидное тело или заднюю поясную извилину. Эти области мозга отвечают за принятие решений. Как показали результаты проведенного МРТ, также уменьшается существенно объем левой передней части скорлупы человеческого мозга.