Как понять, что ослаблен иммунитет: эксперты перечислили самые очевидные признаки

Эксперты перечислили самые очевидные признаки ослабленного иммунитета, пишет Чемпионат.

По словам Питера Абеля, старшего преподавателя биомедицинских наук университета Центрального Ланкашира, 70% клеток человеческого иммунитета находятся в кишечнике.

Они выводят попадающие токсины и регулируют потребление питательных веществ. Поэтому во время снижения защитных сил может появиться диарея и спазмы желудка.

Кроме того, у человека с ослабленным иммунитетом может быть часто простуда. Связано это с недостаточной выработкой лимфоцитов, которые борются с разными вирусными инфекциями. Это вызвано неправильным питанием и дефицитом определенных витаминов. Если человек, в том числе ребенок, простужается более 4-х раз в год, это является возможным признаком ослабленного иммунитета.