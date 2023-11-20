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Как понять, что ослаблен иммунитет: эксперты перечислили самые очевидные признаки

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Как понять, что ослаблен иммунитет: эксперты перечислили самые очевидные признаки
Здоровье
Фото: freepik.com

Эксперты перечислили самые очевидные признаки ослабленного иммунитета, пишет Чемпионат. 

По словам Питера Абеля, старшего преподавателя биомедицинских наук университета Центрального Ланкашира, 70% клеток человеческого иммунитета находятся в кишечнике. 

Они выводят попадающие токсины и регулируют потребление питательных веществ. Поэтому во время снижения защитных сил может появиться диарея и спазмы желудка.

Кроме того, у человека с ослабленным иммунитетом может быть часто простуда. Связано это с недостаточной выработкой лимфоцитов, которые борются с разными вирусными инфекциями. Это вызвано неправильным питанием и дефицитом определенных витаминов. Если человек, в том числе ребенок, простужается более 4-х раз в год, это является возможным признаком ослабленного иммунитета.

Информационное агентство «Informing»

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