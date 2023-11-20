Известный эндокринолог посоветовала россиянам выбросить из дома манную кашу — не приносит никакой пользы

Манная крупа состоит на 70% из крахмала, поэтому не приносит никакой пользы. Об этом говорит эндокринолог Диляра Лебедева. По словам врача, любимые россиянами крупы могут принести вред организму.

Манная крупа содержит большое количество крахмала, что приводит к скачку уровня сахара в крови. Поджелудочная железа получает дополнительную нагрузку и начинает вырабатывать в большом количестве инсулин.

Кукурузная крупа тоже приносит вред. Она также повышает сахар в крови из-за огромного количества глюкозы. Что касается овсяной крупы быстрого приготовления, она не содержит клетчатки и питательных веществ. Помимо всего прочего, регулярное потребление такого продукта чревато развитием диабета, сердечно-сосудистых болезней и ожирения.