Информинг » Здоровье » Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли по утрам нужно пить теплую воду

Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли по утрам нужно пить теплую воду

Image 16+
Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли по утрам нужно пить теплую воду
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Пациентам с болезнями ЖКТ по утрам действительно натощак нужно пить теплую воду. В этом уверен врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Жидкость, принятая с самого утра, помогает снять спазм желчных протоков, стимулирует выработку пищеварительных соков и желчи. Но такая привычка не всем подойдет, говорит доктор. 

Воду стоит пить сидя

К примеру, люди, которые страдают недугами почек, гипертонией и желчекаменной болезнью, теплая вода натощак может только навредить. Предварительно нужно проконсультироваться с врачом. Для правильного усвоения воду стоит пить сидя. Употребление жидкости стоя приводит к нарушению баланса жидкостей, что чревато развитием артрита, пишет Клопс.

Информационное агентство «Informing»

Названы основные пять правил, которые помогут не испортить зимой фигуру

Названы основные пять правил, которые помогут не испортить зимой фигуру

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли по утрам нужно пить теплую воду

Сегодня, 14:18

Как понять, что ослаблен иммунитет: эксперты перечислили самые очевидные признаки

Сегодня, 13:28

Известный эндокринолог посоветовала россиянам выбросить из дома манную кашу — не приносит никакой пользы

Сегодня, 13:08

От перхоти до ломкости: Распространенный миф может привести к выпадению волос

Сегодня, 00:33

Неинфекционная эпидемия XXI века: каждые 7 секунд от нее кто-то умирает

Сегодня, 00:28

Названа популярная еда, нарушающая психическое и физическое здоровье

Сегодня, 00:13

Названы основные пять правил, которые помогут не испортить зимой фигуру

Вчера, 21:18

На грани: Врачи перечислили признаки того, что человек приближается к выгоранию на работе

Вчера, 17:13

Шаг назад: Популярные способы из 90-х, которые помогут оставаться здоровым

Вчера, 12:03

Смертельное лечение: 2 опасные ошибки, которых следует избегать родителям, если у ребенка жар

Вчера, 09:53

«Лучше Виагры»: врачи назвали обычный продукт, который улучшает сексуальную жизнь

18-11-2023, 22:43

Семена сомнения: 8 модных комнатных растений, которые могут поставить под угрозу жизнь ребенка

18-11-2023, 20:43

Симптомы инсульта у женщин могут быть разными – 7 игнорируемых признаков, включая икоту

18-11-2023, 20:08

Сахарный рывок: Перечислены ужасающие способы, которыми сахар воздействует на мозг человека

18-11-2023, 19:23

Врач Грабовец перечислил продукты, которые любит сердце

18-11-2023, 18:13

Встал и уже устал: За обычной ленью могут прятаться два грозных заболевания

18-11-2023, 17:03

Врач-сексолог разъяснил, от чего зависит частота занятий сексом

18-11-2023, 16:33

Назван самый вредный продукт, который приводит к раку в молодом возрасте

18-11-2023, 13:23

Знижает риск смерти: Немцы нашли полезный продукт, которым можно заменить яйца на завтрак

18-11-2023, 12:48

Пища богов: Роспотребнадзор раскрыл, кому нельзя есть один из полезнейших в мире фруктов

17-11-2023, 20:24

Новости партнеров
2023
ru-RU