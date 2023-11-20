Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли по утрам нужно пить теплую воду

Пациентам с болезнями ЖКТ по утрам действительно натощак нужно пить теплую воду. В этом уверен врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Жидкость, принятая с самого утра, помогает снять спазм желчных протоков, стимулирует выработку пищеварительных соков и желчи. Но такая привычка не всем подойдет, говорит доктор.

Воду стоит пить сидя

К примеру, люди, которые страдают недугами почек, гипертонией и желчекаменной болезнью, теплая вода натощак может только навредить. Предварительно нужно проконсультироваться с врачом. Для правильного усвоения воду стоит пить сидя. Употребление жидкости стоя приводит к нарушению баланса жидкостей, что чревато развитием артрита, пишет Клопс.