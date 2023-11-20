Михаил Гинзбург назвал конфеты, которые приводят к старению и вызывают болячки

Михаил Гинзбург заявил, что регулярное потребление некоторых конфет приводит к ускоренному старению.

Дешевые кондитерские изделия содержат вредные ингредиенты

Дело в том, что дешевые кондитерские изделия содержат вредные ингредиенты. Натуральный шоколад и какао нередко заменяются искусственными заменителями какао-масла, состоящими из пальмового масла и трансжиров, сообщает «Москва 24». Помимо того, эта смесь сочетается с огромным количеством сахара. Таким образом, органы пищеварения получают изрядную дозу вредных веществ.

Одним из пагубных последствий употребления таких конфет являются повышение холестерина и сосудистые изменения. Как итог наступают возрастные недуги, включая атеросклероз и ускоряется старение организма.