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Михаил Гинзбург назвал конфеты, которые приводят к старению и вызывают болячки

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Михаил Гинзбург назвал конфеты, которые приводят к старению и вызывают болячки
Здоровье
Фото: @vecstock / freepik.com

Михаил Гинзбург заявил, что регулярное потребление некоторых конфет приводит к ускоренному старению.

Дешевые кондитерские изделия содержат вредные ингредиенты 

Дело в том, что дешевые кондитерские изделия содержат вредные ингредиенты. Натуральный шоколад и какао нередко заменяются искусственными заменителями какао-масла, состоящими из пальмового масла и трансжиров, сообщает «Москва 24». Помимо того, эта смесь сочетается с огромным количеством сахара. Таким образом, органы пищеварения получают изрядную дозу вредных веществ. 

Одним из пагубных последствий употребления таких конфет являются повышение холестерина и сосудистые изменения. Как итог наступают возрастные недуги, включая атеросклероз и ускоряется старение организма.

Информационное агентство «Informing»

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