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Глаз говорит: Признаки рака, которые можно заметить в глазах – от мушек до нечеткости зрения

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Глаз говорит: Признаки рака, которые можно заметить в глазах – от мушек до нечеткости зрения
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Рак может поражать разные части тела, но многим даже не приходило в голову, что он может повлиять на глаза. 

Как пишет The sun, риск развития этого вида онкологии увеличивается с возрастом. Почти 25 процентов людей, у которых диагностирован рак глаза, находятся в возрасте 75 лет и старше. Исключением является ретинобластома, которая обычно поражает детей в возрасте до пяти лет.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Люди, страдающие этим заболеванием, не всегда замечают очевидные признаки недуга. Фактически рак глаза чаще всего выявляют при обычных проверках зрения. Но есть некоторые симптомы, которые нельзя игнорировать. Это выпуклость одного глаз, полная или частичная потеря зрения, боль в глазу или вокруг него, бледное приподнятое образование на поверхности глаза, затуманенное зрение, изменение внешнего вида глаз, шишка на веках или вокруг глаз, плавающие точки перед глазами, потеря периферического зрения (человек четко видит, что находится перед ним, но не то, что находится по бокам), раздражение и покраснение глаз или хронический конъюнктивит.

Информационное агентство «Informing»

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