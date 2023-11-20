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Врач-онкохирург проинформировал, как подготовить организм к предстоящей зиме

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Врач-онкохирург проинформировал, как подготовить организм к предстоящей зиме
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Медицинское обследование и сдача анализов помогают в подготовке организма человека к зиме. Тем самым снижается риск ОРВИ, аллергии. Об этом рассказал онкохирург Антон Иванов в беседе с порталом Лента.ру. 

Начать обследование стоит с общего анализа крови

Согласно мнению эксперта, начать обследование стоит с общего анализа крови, чтобы оценить состояние кровеносной системы и иммунитета. Биохимический анализ крови, в свою очередь, поможет врачам выявить нарушения в работе внутренних органов и признаки воспаления. Оценить состояние мочевыводящих путей и почек можно при помощи анализа мочи. Врач подчеркнул важность проверки щитовидной железы. Регулярные анализы на гормоны помогут выявить возможные нарушения в ее функционировании и тем самым предотвратить более серьезные недуги. 

Иванов также обратил внимание на необходимость восполнения витамина D, особенно в зимний период, когда солнечная активность слаба. Этот витамин крайне важен всем людям для всасывания кальция, фосфора из пищи. Его недостаток связан с риском развития разных заболеваний, включая тяжелые аутоиммунные болезни и онкологические патологии. 

Стоит обратить внимание на уровень витаминов группы В, поскольку они играют ключевую роль в работе мозга, нервной системы, принимая участие в синтезе энергии. 

Иванов напоследок подчеркнул, что осенью уровень аллергии у человека часто усиливается. Проведение аллерготестов поможет выявить аллергены и принять меры для предотвращения прогрессирования данного заболевания. 

В заключение врач-онкохирург отметил, что анализ кала позволит обнаружить наличие паразитов, что поможет выявить и пролечить недуги пищеварительной системы.

Информационное агентство «Informing»

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