Подписчики устрашились неестественной худобой Ренаты Литвиной, покинувшей Россию

Рената Литвинова похудела так сильно, что подписчики стали волноваться за здоровье артистки. Новый снимок исхудавшей звезды появился в соцсетях, сообщает Первый Женский.
Ведущая на фото позирует возле отеля. Она облачилась в длинный топ с открытыми плечами.
Проступающие ключицы и тонкие руки
Проступающие ключицы и тонкие руки натолкнули поклонников на мысль, что Рената похожа больше на жертву блокадного Ленинграда.
«Вид у нее, как будто держали в заточении без еды. Изнеможенная, безжизненная. Очень грустное фото. Люди после блокады долго восстанавливались, тут должна быть все-таки золотая середина», — пишут интернет-пользователи микроблога.