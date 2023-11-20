Подписчики устрашились неестественной худобой Ренаты Литвиной, покинувшей Россию

Рената Литвинова похудела так сильно, что подписчики стали волноваться за здоровье артистки. Новый снимок исхудавшей звезды появился в соцсетях, сообщает Первый Женский.

Ведущая на фото позирует возле отеля. Она облачилась в длинный топ с открытыми плечами.

Проступающие ключицы и тонкие руки

Проступающие ключицы и тонкие руки натолкнули поклонников на мысль, что Рената похожа больше на жертву блокадного Ленинграда.

«Вид у нее, как будто держали в заточении без еды. Изнеможенная, безжизненная. Очень грустное фото. Люди после блокады долго восстанавливались, тут должна быть все-таки золотая середина», — пишут интернет-пользователи микроблога.