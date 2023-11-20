Онколог Измайлов из Уфы рассказал, можно ли полностью излечиться от рака

По словам главного онколога Республиканского Клинического онкологического диспансера Аделя Измайлова, существуют случаи полного излечения даже на четвертой стадии рака, которые можно объяснить сильным ответом организма. Хотя рак считается хроническим, современная терапия может помочь человеку войти в полную или частичную ремиссию, пишет UfaTime.ru.

Современные препараты, которые направлены на конкретные типы рака, улучшили ситуацию

В прошлом врачи часто применяли цитостатики, но их эффективность, особенно на поздних стадиях рака, была невысокой, а люди умирали через полгода. Современные препараты, которые направлены на конкретные типы рака, улучшили нынче эту ситуацию.

Диагностика онкологии стала более точной благодаря молекулярно-генетическим исследованиям. К примеру, при выявлении аденокарциномы легкого, говорит эксперт, исследуют в первую очередь мутацию в гене, что позволяет подобрать таргетные препараты, воздействующие точечно на опухоль с низкой токсичностью. Люди, проходящие терапию, ведут довольно активный образ жизни, а их внешность не свидетельствует о наличии онкологической болезни.