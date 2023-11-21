Информинг » Здоровье » Названы продукты, которые помогают дожить до глубокой старости

Названы продукты, которые помогают дожить до глубокой старости

Image 16+
Названы продукты, которые помогают дожить до глубокой старости
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Ученые из Норвегии, сотрудники Университета Бергена, предостерегают людей от употребления колбасы и сосисок, предлагая вместо этого включить в рацион больше орехов и цельнозерновых продуктов. 

Их исследование, включающее 467 354 добровольцев, свидетельствует о том, что соблюдение рекомендаций здорового питания положительно влияет на общее здоровье и продолжительность жизни человека. 

Уточняется, что люди, употребляющие много обработанного мяса и сладких газированных напитков, имеют более короткую жизнь. Вместе с тем употребление орехов, цельных злаков, фруктов, бобовых связано с долгим и здоровым существованием. 

Исследователи подчеркивают, что даже небольшие изменения в пищевых привычках помогут повысить продолжительность жизни. Следование всем рекомендациям по питанию Службы общественного здравоохранения можно добавить восемь лет активного существования.

Информационное агентство «Informing»

Названы основные пять правил, которые помогут не испортить зимой фигуру

Названы основные пять правил, которые помогут не испортить зимой фигуру

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Названы продукты, которые помогают дожить до глубокой старости

Сегодня, 10:43

Онколог Измайлов из Уфы рассказал, можно ли полностью излечиться от рака

Вчера, 22:03

Подписчики устрашились неестественной худобой Ренаты Литвиной, покинувшей Россию

Вчера, 21:58

Врач-онкохирург проинформировал, как подготовить организм к предстоящей зиме

Вчера, 21:33

Глаз говорит: Признаки рака, которые можно заметить в глазах – от мушек до нечеткости зрения

Вчера, 17:38

Михаил Гинзбург назвал конфеты, которые приводят к старению и вызывают болячки

Вчера, 17:23

Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли по утрам нужно пить теплую воду

Вчера, 14:18

Как понять, что ослаблен иммунитет: эксперты перечислили самые очевидные признаки

Вчера, 13:28

Известный эндокринолог посоветовала россиянам выбросить из дома манную кашу — не приносит никакой пользы

Вчера, 13:08

От перхоти до ломкости: Распространенный миф может привести к выпадению волос

Вчера, 00:33

Неинфекционная эпидемия XXI века: каждые 7 секунд от нее кто-то умирает

Вчера, 00:28

Названа популярная еда, нарушающая психическое и физическое здоровье

Вчера, 00:13

Названы основные пять правил, которые помогут не испортить зимой фигуру

19-11-2023, 21:18

На грани: Врачи перечислили признаки того, что человек приближается к выгоранию на работе

19-11-2023, 17:13

Шаг назад: Популярные способы из 90-х, которые помогут оставаться здоровым

19-11-2023, 12:03

Смертельное лечение: 2 опасные ошибки, которых следует избегать родителям, если у ребенка жар

19-11-2023, 09:53

«Лучше Виагры»: врачи назвали обычный продукт, который улучшает сексуальную жизнь

18-11-2023, 22:43

Семена сомнения: 8 модных комнатных растений, которые могут поставить под угрозу жизнь ребенка

18-11-2023, 20:43

Симптомы инсульта у женщин могут быть разными – 7 игнорируемых признаков, включая икоту

18-11-2023, 20:08

Сахарный рывок: Перечислены ужасающие способы, которыми сахар воздействует на мозг человека

18-11-2023, 19:23

Новости партнеров
2023
ru-RU