Ученые из Норвегии, сотрудники Университета Бергена, предостерегают людей от употребления колбасы и сосисок, предлагая вместо этого включить в рацион больше орехов и цельнозерновых продуктов.

Их исследование, включающее 467 354 добровольцев, свидетельствует о том, что соблюдение рекомендаций здорового питания положительно влияет на общее здоровье и продолжительность жизни человека.

Уточняется, что люди, употребляющие много обработанного мяса и сладких газированных напитков, имеют более короткую жизнь. Вместе с тем употребление орехов, цельных злаков, фруктов, бобовых связано с долгим и здоровым существованием.

Исследователи подчеркивают, что даже небольшие изменения в пищевых привычках помогут повысить продолжительность жизни. Следование всем рекомендациям по питанию Службы общественного здравоохранения можно добавить восемь лет активного существования.