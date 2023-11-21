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Диетолог Евстигнеева рассказала, при каких заболеваниях стоит навсегда забыть про майонез и кетчуп

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Диетолог Евстигнеева рассказала, при каких заболеваниях стоит навсегда забыть про майонез и кетчуп
Здоровье
Источник фото: @Einladung_zum_Essen

Врач-диетолог Гузель Евстигнеева рекомендует жителям РФ избегать употребления кетчупа и майонеза, если была диагностирована инсулинорезистентность. 

Специалист подчеркивает, что не следует демонизировать соусы, но при их употреблении важно соблюдать меру и использовать редко в минимальных количествах как добавку к основным блюдам. Евстигнеева также говорит, что при инсулинорезистентности важно правильно питаться. Прежде всего нужно выбирать натуральные продукты без стимуляторов и усилителей вкуса. 

Майонез содержит очень много жира

Майонез и кетчуп, созданные для улучшения вкуса блюд и стимуляции аппетита, не рекомендуется потреблять, так как инсулинорезистентность может лежать в основе таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет либо метаболический синдром. Помимо того, эти соусы не рекомендуется употреблять тем, кто стремится снизить вес. Нужно учитывать, что майонез содержит очень много жира, а кетчуп — очень много сахара, информирует Москва 24.

Информационное агентство «Informing»

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