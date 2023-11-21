Врачи назвали самую полезную для сердца рыбу — и это не любимая россиянами селедка

Лосось содержит много омега-3 жирных кислот, которые очень полезны для сердца. Слова врача-диетолога, доктора медицинских наук Марията Мухина приводит Москва 24.

Способны разжижать кровь

Как утверждает специалист, омега-3 жирные кислоты способны разжижать кровь, защищать сердце и сосуды от тромбоза, повышать уровень хорошего холестерина в крови, а также снижать уровень плохого холестерина, который и провоцирует атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, инсульт, инфаркт.

Много омега-3 жирных кислот содержится в скумбрии, сельди, сардинах, форели, но лидером по их содержанию является лосось. Другие источники омега - кунжут, грецкие орехи, лен, чиа.