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Врачи назвали самую полезную для сердца рыбу — и это не любимая россиянами селедка

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Врачи назвали самую полезную для сердца рыбу — и это не любимая россиянами селедка
Здоровье
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Лосось содержит много омега-3 жирных кислот, которые очень полезны для сердца. Слова врача-диетолога, доктора медицинских наук Марията Мухина приводит Москва 24.

Способны разжижать кровь

Как утверждает специалист, омега-3 жирные кислоты способны разжижать кровь, защищать сердце и сосуды от тромбоза, повышать уровень хорошего холестерина в крови, а также снижать уровень плохого холестерина, который и провоцирует атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, инсульт, инфаркт.

Много омега-3 жирных кислот содержится в скумбрии, сельди, сардинах, форели, но лидером по их содержанию является лосось. Другие источники омега - кунжут, грецкие орехи, лен, чиа.

Информационное агентство «Informing»

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