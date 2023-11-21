Эксперты рассказали, правда ли что напиток из цикория может вылечить много болезней

В соцсетях пользователи уверяют, что регулярное употребление напитка из цикория помогает снизить холестерин и сахар в крови, избавиться от гипертонии и подагры, а также вылечить много других недугов. А что на самом деле, разбирался портал ТАСС.

Действительно, в составе цикория есть инулин (пребиотик), а также витамины группы B, органические кислоты, каротин. Напиток, не содержащий кофеина, может благотворно влиять на микрофлору кишечника, сердце, сосуды, нервную систему, обладает умеренным желчегонными эффектом, противомикробным, противовоспалительным.

Но есть спорные моменты. К примеру взять, высокое содержание клетчатки может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, усиливать газообразование, провоцировать спазмы. Желчегонный эффект напитка может быть нежелательным для людей с желчнокаменной болезнью.

Врачи также отмечают, что он может быть альтернативой кофе для тех, кому он противопоказан, но ожидать чудесных свойств скорее всего не стоит.