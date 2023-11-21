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Роспотребнадзор назвал лучшие продукты в борьбе со стрессом

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Роспотребнадзор назвал лучшие продукты в борьбе со стрессом
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Как сообщает Роспотребнадзор, для того чтобы избавиться от стресса необходимо есть брокколи и пить кефир.

«Предотвратить симптомы депрессии сможет брокколи, в составе которой содержится клетчатка, магний, витамин С и фолиевая кислота. Также она богата сульфорафаном, который действует успокаивающе», — говорится в сообщении.

Кефир имеет в своем составе полезные бактерии и триптофан, из которого образуется серотонин. Продукт не только положительно влияет на кишечник, но и понижает уровень тревожности.

Для снижения стресса рекомендуется употреблять пшеничные отруби и инжир, в составе которых имеется клетчатка. Также в рацион стоит включить жирные кислоты омега-3, группы В и D, магний и цинк, которые содержит жирная морская рыба. Данные компоненты очень важны при стрессовых ситуациях. Играет роль антидепрессанта и куркума, содержащая куркумин.

Ну, а самым популярным средством против стресса является темный шоколад - его еще называют «гормоном счастья».

Информационное агентство «Informing»

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