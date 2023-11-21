Выбросьте это немедленно: врач из Ижевска рассказала, что вейпы могут вызвать у подростков инфаркт или инсульт

Врач-терапевт Анна Газизова из Ижевска предупреждает подростков и их родителей о серьезных последствиях курения вейпов.

В дыме вейпов содержатся очень вредные и даже опасные вещества

Дело в том, что в дыме вейпов содержатся очень вредные и даже опасные вещества, включая пропиленгликоль, никотин, глицерин, которые при нагревании становятся канцерогенными и способствуют развитию злокачественных новообразований. Употребление вейпов может вызывать активную работу надпочечников, увеличивать выработку гормона стресса, что чревато увеличением нагрузки на сосуды. Не исключено воспаление в сосудах, бронхах, что в свою очередь может привести к необратимым последствиям.

Как пример врач рассказала о том, что вейпы уже вызвали серьезные проблемы у подростков, такие как вейп-ассоциированная пневмония и даже инфаркт миокарда у 15-летнего школьника.