Ученые из Томска рассказали, что на самом деле вейпинг делает с легкими

Механизм испарения е-жидкости для электронных сигарет на легкие решили изучить ученые СГУ с коллегами ТГУ. Исследователи для проведения своих опытов на крысах использовали камеру «пассивного вейпинга». Животные вынужденно дышали смесями глицерина и пропиленгликоля, пишет РИА Новости.

Происходят изменения структуры в тканях легких

При однократном вдыхании паров е-жидкости происходят обратимые изменения структуры в тканях легких. Гистологическое исследование (рассечение на тонкие слои тканей) образцов показало участки эмфизематозного расширения альвеол, а также утолщения плазмо-пропитывания и альвеолярных перегородок. По слова экспертов, хотя изучения продолжаются уже можно с уверенностью говорить о том, что многолетнее вейпирование провоцирует необратимые патологические изменения в легочной ткани.