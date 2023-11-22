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Ученые из Томска рассказали, что на самом деле вейпинг делает с легкими

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Ученые из Томска рассказали, что на самом деле вейпинг делает с легкими
Здоровье
Фото: @sarahjohnson1 / pixabay.com

Механизм испарения е-жидкости для электронных сигарет на легкие решили изучить ученые СГУ с коллегами ТГУ. Исследователи для проведения своих опытов на крысах использовали камеру «пассивного вейпинга». Животные вынужденно дышали смесями глицерина и пропиленгликоля, пишет РИА Новости. 

Происходят  изменения структуры в тканях легких

При однократном вдыхании паров е-жидкости происходят обратимые изменения структуры в тканях легких. Гистологическое исследование (рассечение на тонкие слои тканей) образцов показало участки эмфизематозного расширения альвеол, а также утолщения плазмо-пропитывания и альвеолярных перегородок. По слова экспертов, хотя изучения продолжаются уже можно с уверенностью говорить о том, что многолетнее вейпирование провоцирует необратимые патологические изменения в легочной ткани.

Информационное агентство «Informing»

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