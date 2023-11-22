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Назван старый «дедовский» проверенный способ, который не даст людям с коронавирусом загреметь в больницу

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Назван старый «дедовский» проверенный способ, который не даст людям с коронавирусом загреметь в больницу
Здоровье
Фото: freepik.com

Ученые из США доказали, что для предотвращения тяжелого протекания коронавируса можно воспользоваться старым «дедовским» проверенным способом. Речь идет о промывании носоглотки соленой водой, пишет «АиФ».

Промывали нос и горло слабосоленой водой

Исследователи Техаса доказали эффективность этого народного способа. Эксперимент проводили на 9398 добровольцах. При помощи ПЦР-теста у них подтвердили диагноз COVID-19. 55 человек от 18–65 лет 14 дней промывали нос и горло слабосоленой водой по пять минут четыре раза в день. В итоге испытуемые, которые это делали, в три раза реже попадали в больницу с тяжелым течение ковида, чем те добровольцы, не лечившиеся таким способом.

Информационное агентство «Informing»

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