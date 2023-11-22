Пища для размышлений: Употребление слишком большого количества готовых блюд повышает риск трех видов рака на 25%

Новое исследование показало связь между потреблением продуктов питания, насыщенных добавками, консервантами и подсластителями, с тремя различными типами онкологических заболеваний.

Ранее ученые неоднократно доказывали, что потребление большого количества мороженого, чипсов, печенья, газированных напитков, готовых блюд и йогуртов с фруктовым вкусом связано с ожирением, а также с повышенным риском развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск развития рака

Однако теперь группа исследователей из Бристольского университета и Международного агентства по исследованию рака (IARC) обнаружила, что употребление большего количества готовых блюд может быть связано с более высоким риском развития рака в верхних отделах пищеварительного тракта. Сюда входит аденокарцинома рта, горла и рак пищевода. При этом риск повышался почти на 25%, что очень встревожило экспертов.