Названы 6 скрытых симптомов опухолей головного мозга — от раздражительности до необходимости сходить в туалет

Опухоли мозга — одна из самых смертоносных форм рака, но не все знают их признаки, сообщает the sun. Симптомы зависят от того, в каком месте мозга расположены опухоли, и их часто можно не заметить на ранних стадиях заболевания, когда их легче лечить. Их также легко спутать с чем-то другим, поэтому важно знать, на что следует обратить внимание.

Заболевание может привести к тому, что человек становится более раздражительным, а также агрессивным или забывчивым. Симптомами рака также могут быть потеря мотивации, депрессия, тревога, перепады настроения, трудности с организацией дня или распознаванием эмоций.

Опухоли головного мозга могут поражать гипофиз — часть мозга, которая вырабатывает гормоны, в том числе те, которые вызывают рост. В редких случаях болезнь может привести к быстрому увеличению роста людей. Этот странный симптом особенно незаметен у детей, у которых в подростковом возрасте всплески роста могут произойти в рамках полового созревания. Но опухоли могут вызывать другие гормональные изменения, такие как задержка полового созревания, изменения менструации, усиление полового влечения или необъяснимое увеличение либо потеря веса.

Заболевание также может привести к повреждению нервов, из-за чего пациенты могут испытывать затруднения при мимике лица. Они могут быть не в состоянии улыбаться, хмуриться или двигать лицом обычным образом во время разговора. Паралич нервов также может привести к фиксации лица в определенном положении или вызвать слабость, опущение лица на одну сторону.

Некоторые виды рака головного мозга могут вызывать симптомы, которые могут больше напоминать психические болезни, чем физическое заболевание. Так, опухоли височной доли могут привести к тому, что человек будет слышать голоса в голове. Также часто наблюдается кратковременная потеря памяти и проблемы со слухом или речью.

Заболевание часто влияет на функцию мозга пациентов, влияя на их способность думать или читать. Особенно часто это встречается при опухолях среднего мозга.