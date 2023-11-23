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Известный пластический хирург назвал операции, о которых чаще всего жалеют пациенты

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Известный пластический хирург назвал операции, о которых чаще всего жалеют пациенты
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Тенденции в мире моды оказывают влияние на предпочтения не только в одежде, но и в области пластической хирургии. Многие пациенты обращаются к врачам с просьбой изменить свой внешний вид, подражая стилю знаменитостей. Однако не все операции гарантируют успех, и некоторые из них уже давно находятся в списке нежелательных среди опытных пластических хирургов, пишет Правда.ру.

Главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян, высказал свое мнение относительно таких операций.

Пластические операции, которые включены в число нежелательных 

В число нежелательных включены удаление комков Биша, броулифт, тренд на «инстанос« и операция »булхорн». 

По мнению специалиста, эти вмешательства несут риски, и выбор пластического хирурга должен быть осмотрительным. Консультация с врачом и внимание к его рекомендациям помогут избежать возможных нежелательных последствий.

Информационное агентство «Informing»

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