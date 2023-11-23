Выяснилось, сколько раз в неделю можно есть яйца без вреда для здоровья

Яйца — популярный завтрак во многих семьях. Но если есть яйца каждый день, вредно ли это для здоровья? На этот вопрос дали ответ врачи.

Яйца желательно есть не чаще двух раз в неделю

По словам заведующей терапевтическим отделением №2 Республиканской клинической больницы №1, врача-терапевта Татьяны Шалиной, яйца желательно есть не чаще двух раз в неделю. Если потреблять их чаще, есть риск развития панкреатита и повышения холестерина. Здоровый человек может съесть не более 3-х яиц ежедневно.

Рассказала врач и о пользе куриных яиц.

В этом продукте много белка, хотя питание человека должно быть разнообразным. Поэтому в рацион стоит добавить мясо, рыбу, овощи, фрукты, молочные продукты, злаки.