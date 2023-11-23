Горячий душ приносит больше вреда, чем пользы: врачи рассказали почему

Горячий душ в холодное время года может хорошо согреть, но Махьяр Маддахали утверждает, что слишком высокая температура воды приносит вред, пишет Ferra.

Человек может упасть в обморок

Горячий душ делает кожу сухой. На ней в норме есть натуральные масла, а горячая вода их полностью смывает. Из-за чересчур теплой воды кожа также может покраснеть, на ней появляется раздражение из-за расширения кровеносных сосудов. Помимо того, такой душ повреждает волосы. Но самое опасное, что человек может упасть в обморок, поскольку длительное нахождение в горячей воде провоцирует сильное снижение давления.

Напоследок врач утверждает, что горячий душ способен снизить иммунитет и подчеркивает, что оптимальной температурой воды является 36-40 градусов Цельсия.