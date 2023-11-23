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Врач-педиатр Продеус рассказал, как можно защитить ребенка от гриппа и простуд

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Врач-педиатр Продеус рассказал, как можно защитить ребенка от гриппа и простуд
Здоровье
Фото: freepik.com

По данным «Известий», защитить ребенка в сезон простуд и гриппа можно и нужно. По словам врача-педиатра Андрея Продеуса, в сезон распространения вирусов риск заболевания увеличивается, особенно если члены семьи не проходят вакцинацию. 

Профессионал здравоохранения подчеркивает важность вакцинации всех членов семьи, утверждая, что при наличии невакцинированных домочадцев риски удваиваются. 

Помимо этого, педиатр подчеркнул важность соблюдения режима сна. Утверждается, что нарушение ночного отдыха может ослабить иммунитет. 

Подчеркнул важность активного времяпрепровождения

Врач рекомендует спать с 11 вечера до 3 ночи, так как в этот период и происходит в основном восстановление иммунных клеток. Специалист также подчеркнул важность активного времяпрепровождения на улице и разнообразного рациона питания. Он подчеркнул, что родители должны уделять внимание продуктам, богатым на железо, витамин D и С, так как эти вещества играют ключевую роль в эффективной работе человеческих иммунных клеток.

Информационное агентство «Informing»

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