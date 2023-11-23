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Предупреждён – значит спасён: Врачи признались, опасно ли на самом деле делать МРТ?

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Предупреждён – значит спасён: Врачи признались, опасно ли на самом деле делать МРТ?
Здоровье
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

В интернете и мессенджерах распространяется мнение о том, что проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) является опасным для здоровья. Для разъяснения этого вопроса провел расследование корреспондент ТАСС. 

Магнитно-резонансная томография представляет собой современный метод диагностики, широко применяемый в медицине. Важно отметить, что данный метод не связан с использованием рентгеновского либо ионизирующего излучения, которое требует осторожности в частом применении. 

Евгений Хмелевский, главный внештатный специалист-радиолог Минздрава России, ранее подчеркнул, что «польза диагностических и терапевтических процедур, таких как рентген, МРТ, лучевая терапия, в разы превышает возможный вред». Он также отметил, что игнорирование современных методов исследования при наличии медицинских показаний может быть смертельным.

Существуют определенные противопоказания для проведения МРТ, такие как первый, третий триместры беременности, наличие кардиостимуляторов, инсулиновых помп, имплантатов, металлических предметов, которые могут быть намагничены, и состояние клаустрофобии.

Информационное агентство «Informing»

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