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Ведущий эксперт Роспотребнадзора объяснила россиянам, что соленая селедка — это яд

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Ведущий эксперт Роспотребнадзора объяснила россиянам, что соленая селедка — это яд
Здоровье
Фото: @ededchechine / freepik.com

Отказываться от употребления сельди нецелесообразно, так как этот продукт является ценным источником полезных веществ. В сельде содержатся белки, жирорастворимые витамины и ценные микроэлементы. Особенно полезны омега-3 кислоты, сохраняющиеся в сельде при правильной термообработке.

Важно учесть, что употребление соленой сельди следует ограничивать. Эксперты, выступившие в программе «Доктор Питер», подчеркнули, что чрезмерное потребление соли может быть вредным для здоровья. 

Существует три вида сельди с разной степенью солености: слабосоленая (35 г на 1 кг), среднесоленая (80 г) и крепкосоленая (110 г и более). Особое внимание уделяется крепкосоленой сельде. Без вымачивания ее не следует употреблять, поскольку избыток соли делает этот продукт вредным для организма человека. Рекомендуемая норма потребления соли в день составляет около 5 граммов.

Информационное агентство «Informing»

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