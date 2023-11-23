Ведущий эксперт Роспотребнадзора объяснила россиянам, что соленая селедка — это яд

Отказываться от употребления сельди нецелесообразно, так как этот продукт является ценным источником полезных веществ. В сельде содержатся белки, жирорастворимые витамины и ценные микроэлементы. Особенно полезны омега-3 кислоты, сохраняющиеся в сельде при правильной термообработке.

Важно учесть, что употребление соленой сельди следует ограничивать. Эксперты, выступившие в программе «Доктор Питер», подчеркнули, что чрезмерное потребление соли может быть вредным для здоровья.

Существует три вида сельди с разной степенью солености: слабосоленая (35 г на 1 кг), среднесоленая (80 г) и крепкосоленая (110 г и более). Особое внимание уделяется крепкосоленой сельде. Без вымачивания ее не следует употреблять, поскольку избыток соли делает этот продукт вредным для организма человека. Рекомендуемая норма потребления соли в день составляет около 5 граммов.