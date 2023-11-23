Врачи единогласно назвали самый вредный перекус для пожилых людей: копченая колбаса и сладости

Бутерброды с копченой колбасой, а также всевозможные сладости оказались нежелательными для пожилых людей. Об этом Москве 24 заявила врач-диетолог, эндокринолог со стажем Наталья Лазуренко.

С возрастом у многих возникают проблемы с обменом веществ. Это может привести к инсулинорезистентности, диабету, ожирению.

Замедление процесса пищеварения совместно с недостаточность ферментов являются типичными явлениями при старении, особенно с хроническими эндокринными недугами.

Может вызвать всплеск в кровь глюкозы и инсулина

Лазуренко говорит, что влияющая на хронические заболевания еда и замедляющие пищеварение продукты могут быть вредными для пожилых людей. Примером являются всеми любимые бутерброды с колбасами. Даже небольшое количество перекуса может нарушить пищеварение, вызвав всплеск в кровь глюкозы и инсулина.

Врач также предупредила об употреблении сладостей в качестве перекусов. Продукты с белой мукой и сахаром могут повысить уровень глюкозы в крови и ухудшить течение хронических заболеваний. Эксперт рекомендует избегать подобных угощений, подчеркивая вредность простых углеводов для здоровья не только пожилых людей.