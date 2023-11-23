Информинг » Здоровье » Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

Image 16+
Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения
Здоровье
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Британцы проанализировали изменения, происходящие с эректильной функцией при старении. Они выделили наиболее распространенные причины, влияющие на изменение мужского полового органа. 

Среди них ожирение, простатит, болезнь Пейрони. Также удалось выяснить, что с возрастом пенис теряет часть чувствительности, что приводит к уменьшению объема спермы и возбуждения, а также к общему уменьшению его тургора. Эксперты также отмечают, что эректильная дисфункция говорит о наличии серьезных заболеваний - патологий сердца, высокого давления, диабета, расстройств нервной системы и изменений в мочевыводящих путях, которые могут быть связаны непосредственно с сексуальными нарушениями.

Что нужно делать для предотвращения преждевременного угасания половой функции

Для предотвращения преждевременного угасания половой функции медики рекомендуют поддержание физической активности, эффективное управление стрессами, регулярную близость, а также, безусловно, своевременное лечение заболеваний мочеполовой системы.

Информационное агентство «Informing»

Эксперты рассказали, правда ли что напиток из цикория может вылечить много болезней

Эксперты рассказали, правда ли что напиток из цикория может вылечить много болезней

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

Сегодня, 21:28

Ведущий эксперт Роспотребнадзора объяснила россиянам, что соленая селедка — это яд

Сегодня, 16:08

Врачи единогласно назвали самый вредный перекус для пожилых людей: копченая колбаса и сладости

Сегодня, 15:03

Предупреждён – значит спасён: Врачи признались, опасно ли на самом деле делать МРТ?

Сегодня, 13:28

Врач-педиатр Продеус рассказал, как можно защитить ребенка от гриппа и простуд

Сегодня, 11:43

Горячий душ приносит больше вреда, чем пользы: врачи рассказали почему

Сегодня, 10:18

Выяснилось, сколько раз в неделю можно есть яйца без вреда для здоровья

Сегодня, 04:33

Известный пластический хирург назвал операции, о которых чаще всего жалеют пациенты

Сегодня, 03:33

Названы 6 скрытых симптомов опухолей головного мозга — от раздражительности до необходимости сходить в туалет

Вчера, 19:43

Пища для размышлений: Употребление слишком большого количества готовых блюд повышает риск трех видов рака на 25%

Вчера, 13:13

Назван старый «дедовский» проверенный способ, который не даст людям с коронавирусом загреметь в больницу

Вчера, 11:13

Ученые из Томска рассказали, что на самом деле вейпинг делает с легкими

Вчера, 09:58

Выбросьте это немедленно: врач из Ижевска рассказала, что вейпы могут вызвать у подростков инфаркт или инсульт

21-11-2023, 22:53

Роспотребнадзор назвал лучшие продукты в борьбе со стрессом

21-11-2023, 19:28

Эксперты рассказали, правда ли что напиток из цикория может вылечить много болезней

21-11-2023, 19:03

Ученые назвали положительные качества обладателей разных групп крови

21-11-2023, 16:28

Врачи назвали самую полезную для сердца рыбу — и это не любимая россиянами селедка

21-11-2023, 15:28

Диетолог Евстигнеева рассказала, при каких заболеваниях стоит навсегда забыть про майонез и кетчуп

21-11-2023, 12:18

Названы продукты, которые помогают дожить до глубокой старости

21-11-2023, 10:43

Онколог Измайлов из Уфы рассказал, можно ли полностью излечиться от рака

20-11-2023, 22:03

Новости партнеров
2023
ru-RU