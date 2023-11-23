Береги секс смолоду: Выяснилось, что происходит с пенисом во время старения

Британцы проанализировали изменения, происходящие с эректильной функцией при старении. Они выделили наиболее распространенные причины, влияющие на изменение мужского полового органа.

Среди них ожирение, простатит, болезнь Пейрони. Также удалось выяснить, что с возрастом пенис теряет часть чувствительности, что приводит к уменьшению объема спермы и возбуждения, а также к общему уменьшению его тургора. Эксперты также отмечают, что эректильная дисфункция говорит о наличии серьезных заболеваний - патологий сердца, высокого давления, диабета, расстройств нервной системы и изменений в мочевыводящих путях, которые могут быть связаны непосредственно с сексуальными нарушениями.

Что нужно делать для предотвращения преждевременного угасания половой функции

Для предотвращения преждевременного угасания половой функции медики рекомендуют поддержание физической активности, эффективное управление стрессами, регулярную близость, а также, безусловно, своевременное лечение заболеваний мочеполовой системы.