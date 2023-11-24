Стройные, но больные: Названы самые опасные способы похудения

Резкая потеря веса чревата не только дряблой кожей и замедлением метаболизма, но может принести и неприятные последствия для здоровья. Речь идет о психоэмоциональных расстройствах, сильной мышечной слабости, обезвоживании, нарушениях обмена веществ и менструального цикла. Как следствие - хронические болезни. Некоторые методы могут быть губительными.

Врачи назвали самые опасные способы похудения, от которых лучше отказаться.

Это бандажирование желудка, разные таблетки, синтетические заменители сахара, «вымораживание» желудка, принудительные очищения кишечника, различные фиточаи для стройности, диета, основанная на активированном угле.