Диетолог Строгая заявила, что фастфуд увеличивает риск бесплодия

Диетолог Ирина Строгая заявила о непосредственной связи между фастфудом и бесплодием у женщин. Дамы, потребляющие большое количество быстрой еды, могут в 2 раза чаще столкнуться с бесплодием по сравнению с дамами, которые придерживаются принципов здорового питания.

Исследование проходило с участием 6 тысяч человек. Было показано, что чрезмерное потребление фастфуда увеличивает риск бесплодия.

Играют немаловажную роль фрукты. Участницы, которые употребляли их каждый день, в 3 раза реже сталкивались с бесплодием по сравнению с теми, кто не любит фрукты. А вот другие продукты, включая овощи и зелень, на фертильность никоим образом не влияли.