Ученые разрешили людям с лишним весом и ожирением есть всё, но по часам

Ученые говорят, что страдающих ожирением и диабетом людям можно есть все, но соблюдать время приема пищи, пишет Царьград. Благодаря этому снижается уровень сахара в крови. Этот метод называется интервальное голодание.

16 часов должен голодать

Человек может кушать разную пищу с 12:00 до 20:00. Остальные 16 часов должен голодать. Это подтверждает эксперимент. В нем приняли участие 75 человек.

Пациентов предварительно разделили на группы. Одна группа соблюдала диету, участники другой группы придерживались интервального голодания. Через 6 месяцев подвели итоги.

Интервальное голодание эффективно боролось с ожирением, даже лучше, чем диета или ограничение калорий. Вес испытуемых снизился на 3,6%. Это в 2 раза больше, чем у добровольцев, соблюдающих диету (1,8%).